Inter-Roma 1-1 al 45′, Dybala risponde a Dimarco. Dzeko quasi 100

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Inter-Roma, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco

BOTTA E RISPOSTA – Meglio l’Inter della Roma in questo primo tempo, sebbene il risultato si sia chiuso in parità. Con tanto di gioia per il centesimo gol di Edin Dzeko in Serie A bloccata all’11’, quando il bosniaco sblocca il risultato ma si vede annullare la rete dal VAR per posizione di fuorigioco. Il vantaggio nerazzurro non si fa però attendere, quando al 30′ Nicolò Barella disegna con un bel filtrante un prezioso assist a Federico Dimarco, piatto di prima intenzione e palla che si deposita all’angolino per l’1-0. A questo punto prova a reagire la Roma, che va vicina al gol con una doppia azione al 37′: prima Pellegrini si vede respingere la conclusione a tu-per-tu con Handanovic ed è sempre lo sloveno a evitare il gol con il tap-in di Paulo Dybala. Un’illusione, però. Perché un minuto dopo l’Inter perde palla, Spinazzola trova un traversone perfetto per l’argentino che di piatto riporta il risultato in parità. Termina così 1-1 il primo tempo della partita di San Siro.

Inter-Roma, il risultato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco

Inter-Roma 1-1

Gol: Dimarco al 30′, Dybala al 39′