Inter con la panchina ‘corta’: tre poco usati, dubbio Klaassen – CdS

Alla seconda sosta per le nazionali l’Inter non ha ancora utilizzato – in particolare – tre giocatori di movimento. Per il Corriere dello Sport ci sono motivazioni diverse, con un dubbio legato all’ultimo arrivato Klaassen.

SCARSO UTILIZZO – L’Inter ha finora utilizzato ventitré giocatori nelle dieci partite fra Serie A e Champions League. Di questi, Yann Sommer è l’unico sempre in campo (900′ su 900′) mentre Lucien Agoumé quello visto meno (uno spezzone da 4′ con la Salernitana). Fra i panchinari, l’analisi del Corriere dello Sport si sofferma su tre giocatori poco utilizzati: Yann Bisseck, Davy Klaassen e Stefano Sensi. Il primo (7′ col Monza all’esordio) è ancora giovane, sta semplicemente seguendo il processo di ambientamento. Klaassen, invece, ha 59′ in tre presenze e una maglia da titolare in Salernitana-Inter, ma il dubbio è legato a un passo un po’ corto. Sensi, come noto, paga i soliti continui infortuni e ha 8′ alla seconda giornata a Cagliari. Per tutti e tre (Klaassen un po’ a sorpresa) non è arrivata la convocazione in nazionale e sono rimasti ad Appiano Gentile per farsi trovare più pronti in vista di Torino-Inter fra nove giorni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno