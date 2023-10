Ausilio in missione per l’Inter: un osservato speciale dalle nazionali – TS

Ausilio è in Albania anche per visionare un obiettivo di mercato. Il direttore sportivo dell’Inter è già al lavoro in vista della squadra del 2024, come anticipa Tuttosport.



OSSERVATO SPECIALE – In attesa di rientrare a Milano per la ripresa della Serie A, sono tanti i calciatori dell’Inter impegnati con le proprie nazionali. Gli impegni ci sono anche per la dirigenza che ha mandato i vari osservatori in giro per l’Europa. In Albania però, è volato Piero Ausilio che vuole visionare dal vivo Tomas Soucek. Il direttore sportivo nerazzurro è a Tirana ospite della Federcalcio albanese e questa sera si gusterà Albania-Repubblica Ceca, match valido per la qualificazione ai prossimi Europei. L’osservato numero uno del direttore sportivo è – come spiegato da Tuttosport – proprio Soucek. Il classe ’95 ha il contratto in scadenza con il West Ham al prossimo 30 giugno e con la sua fisicità è entrato da tempo nei radar di Ausilio. Con la partenza di Roberto Gagliardini, Inzaghi aveva chiesto durante il mercato estivo di arrivare a Sergej Milinkovic-Savic (che poi ha scelto i soldi dell’Arabia) e adesso potrebbe optare per la stazza del centrocampista degli Hammers che ha già trovato quattro gol in questo inizio di stagione.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino