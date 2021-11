Inter-Napoli, Inzaghi non abbandona del tutto l’idea Dzeko dal 1′! – Sky

Inter-Napoli è la sfida in programma domenica alle ore 18.00 a San Siro, valida per la tredicesima giornata di Serie A. Secondo Matteo Barzaghi, Inzaghi si porta ancora dietro un grande dubbio in attacco. Di seguito le ultime dall’inviato di Sky Sport

DUBBIO ENORME – Inter-Napoli è una delle sfide più attese della tredicesima giornata di Serie A. Secondo Matteo Barzaghi, le scelte di Simone Inzaghi in attacco sono ancora aperte: «Sanchez è out, de Vrij pure mentre stanno bene Dzeko, Lautaro Martinez e Correa che si giocheranno i due posti in attacco. Un dubbio che Inzaghi si porterà fino a alla fine perché se Dzeko non avesse avuto i problemi che ha avuto, probabilmente giocherebbe senza dubbio lui titolare ma non essendosi allenato praticamente quasi mai con il gruppo e avendo lo Shakhtar Donetsk mercoledì Inzaghi potrebbe optare per Lautaro-Correa. Io penso che fino all’ultimo, sia domani che domenica mattina, proverà a vedere le sensazioni del bosniaco. Lautaro ha un feeling particolare con il Napoli, ha segnato tre gol pesanti ma ora sta vivendo un periodo difficile».