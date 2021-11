Altobelli: «Contro Napoli no gara scudetto per Inter. C’è un gran problema»

Alessandro ‘Spillo’ Altobelli, intervenuto su Radio Marte sport, ritiene che quella contro il Napoli non sarà una gara scudetto per l’Inter. Inoltre, i nerazzurri hanno un grande problema

PROBLEMA − Altobelli segnala un qualcosa che non va nell’Inter: «Inter-Napoli match scudetto? Come tifoso dell’Inter vorrei che fosse una partita scudetto, ma non lo è. I nerazzurri hanno uno svantaggio di 7 punti con il Napoli e se dovessero perdere sarebbero tagliati fuori. È partita da dentro o fuori, non può permettersi passi falsi. Gara difficile contro un Napoli fortissimo. L’Inter ha un grosso problema con le squadre di alta classifica, in quanto ha pareggiato contro Atalanta, Juventus e Milan e perso con la Lazio. Il Napoli è una grandissima, per fare risultato deve fare la partita che ancora non ha mai fatto».