Inter-Napoli, Inzaghi con tre attaccanti che scalpitano: un’indicazione – Sky

Inter-Napoli dopo molto tempo vedrà Inzaghi con l’intero reparto offensivo al completo. Proprio delle scelte in attacco parla Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24: Lautaro Martinez rimane in lizza per una maglia dal 1′

TUTTO APERTO – Inter-Napoli è l’attesissimo big match della sedicesima giornata di Serie A, in programma a San Siro mercoledì 4 gennaio alle 20.45. Simone Inzaghi potrà finalmente contare su un reparto offensivo al completo, con un Lautaro Martinez scalpitante: «Joaquin Correa è staccato dagli altri attaccanti, mentre Lautaro Martinez, Lukaku e Dzeko giocheranno tutti ma non si sa ancora chi partirà dal 1′. Abbiamo due indicazioni: una ce l’ha data Inzaghi in conferenza stampa quando dice che Lukaku e Dzeko si allenano da più tempo con la squadra (vedi dichiarazioni). Però c’è questo Lautaro Martinez Campione del Mondo che è voglioso di incidere e quindi rimane in lizza per una maglia dall’inizio. Per il resto la formazione è fatta con Onana in porta, Skriniar, Acerbi e Bastoni in difesa. A centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan mentre sulle corsie esterne agiranno Dumfries e Dimarco». Queste le ultime di Matteo Barzaghi.