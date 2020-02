Inter-Napoli, la Coppa Italia per (ri)iniziare a mangiare su più tavoli

Inter-Napoli avvia le semifinali di Coppa Italia. La partita di andata si gioca questa sera alle ore 20.45 al Meazza: in palio non c’è ancora il posto per la finalissima, ma è un crocevia fondamentale per provare ad arrivare a uno degli obiettivi stagionali.

PRENDERE TUTTO – «Ci dobbiamo sedere a più tavoli possibili, perché quando uno ha fame si siede per cercare di mangiare da dove arriva. È giusto iniziare a mangiare». Non è una citazione presa da qualche programma di cucina, o la speranza di qualche ristoratore. Sono parole di Antonio Conte nel post partita del derby Inter-Milan di domenica scorsa (vedi articolo), quando il tecnico ha spiegato l’importanza dei prossimi impegni. Inter-Napoli è fondamentale in tal senso: la Coppa Italia è un obiettivo da vincere. Dopo quattro anni i nerazzurri sono tornati in semifinale, ma l’ultimo atto non lo vedono dal 2011. Lì l’Inter vinse quello che, a oggi, è l’ultimo trofeo in bacheca: è passato troppo tempo, il digiuno è da interrompere quanto prima per tornare competitivi.

NIENTE CALCOLI – Con Conte che non ha parlato alla vigilia di Inter-Napoli è difficile fare ipotesi di formazione. I rientri di Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez dalle squalifiche possono però essere un segnale sulla loro titolarità, da capire l’inserimento di Christian Eriksen. Chi ci sarà di sicuro è Daniele Padelli: Samir Handanovic è ancora infortunato, nonostante le incertezze nel derby obbligata la sua presenza fra i pali (in attesa di decidere su Emiliano Viviano). Gennaro Gattuso dovrebbe invece far partire dalla panchina Matteo Politano, fresco ex in casa Napoli (vedi articolo). Su Inter-News.it lungo tutto l’arco della giornata verranno pubblicate le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19 inizierà l’avvicinamento vero e proprio a Inter-Napoli con le interviste e le formazioni ufficiali prima del live della partita, visibile sulla Rai.