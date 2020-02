Lautaro Martinez, il Barcellona insiste: una mossa già da ora

Lautaro Martinez resta nel mirino del Barcellona, secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo. La prima pagina è divisa fra l’attaccante dell’Inter e Dembélé, che nel martedì appena concluso è stato operato per un grave infortunio: stando fuori almeno cinque mesi i blaugrana potranno prendere ora un sostituto anche se il mercato è chiuso.

PRIMA PAGINA – Ecco la prima pagina del quotidiano spagnolo Mundo Deportivo: “Da prendere. Il club riserva il numero 9 per Lautaro Martinez, suo grande obiettivo in estate, e adesso cerca un profilo versatile che possa essere utile. Ousmane Dembélé, operato ieri (martedì, ndr) in Finlandia, sarà fuori per metà anno. Dopo aver risolto le pratiche burocratiche il Barcellona potrà rinforzarsi”.