Coppa Italia, Inter-Napoli avvia le semifinali di andata. Partite e diretta TV

In Coppa Italia sono rimaste soltanto quattro squadre in corsa: Inter, Juventus, Milan e Napoli. Le due partite di andata delle semifinali si giocheranno entrambe allo Stadio Giuseppe Meazza, con Inter-Napoli ad aprire questa sera. Ecco il calendario e l’indicazione su come poter seguire le sfide in diretta TV.



COPPA ITALIA – ANDATA SEMIFINALI

Inter-Napoli – mercoledì 12 febbraio ore 20.45 – diretta TV Rai 1

Milan-Juventus – giovedì 13 febbraio ore 20.45 – diretta TV Rai 1

Le partite di ritorno delle semifinali si giocheranno rispettivamente mercoledì 4 (Juventus-Milan) e giovedì 5 marzo (Napoli-Inter). Qui il tabellone integrale del torneo, ormai vicino alle battute finali.