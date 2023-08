Inter-Monza, Palladino sfrutta l’arma ex: la probabile formazione – SM

Fra poche ore l’Inter tornerà in campo per la primissima sfida di campionato. A San Siro, nelle schiere dell’avversario Monza, i nerazzurri si troveranno contro alcuni ex compagni scelti dal 1′ da Palladino.

PROBABILE FORMAZIONE – Inter-Monza, prima sfida della stagione, è in programma questa sera alle ore 20:24. I nerazzurri di Simone Inzaghi, secondo quanto emerge da SportMediaset, si troveranno a combattere in campo contro due ex compagni di squadra. Raffaele Palladino, infatti, per l’esordio annuale in campionato dovrebbe puntare dal 1′ su Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini. Ma i due non sono gli unici acquisti del club biancorosso dall’Inter: c’è anche il giovane Valentin Carboni. Quest’ultimo, però, dovrebbe partire dalla panchina. Di seguito il resto della probabile formazione scelta da Palladino per Inter-Monza.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari; Carvalho.

Fonte: SportMediaset