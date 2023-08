Inter-Monza, Inzaghi cambia tre giocatori rispetto all’Egnatia? La probabile formazione

Simone Inzaghi potrebbe effettuare tre cambi nella formazione in campo sabato per Inter-Monza, partita valida per la prima giornata di Serie A, rispetto all’amichevole con l’Egnatia.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di SportItalia, ci potrebbero essere tre novità nella formazione in campo dal primo minuto in Inter-Monza. Simone Inzaghi potrebbe cambiare tre giocatori per la partita valida per la prima giornata del campionato di Serie A rispetto all’undici iniziale per l’amichevole contro l’Egnatia. In difesa Acerbi dovrebbe prendere il posto di de Vrij. A centrocampo Frattesi dovrebbe prendere il posto di Mkhitaryan, mentre sulla fascia destra Cuadrado dovrebbe sostituire Dumfries.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All: Inzaghi

Fonte: SportItalia.com