Inter-Monza formazioni ufficiali: Inzaghi con il nuovo 1 e il nuovo 9!

Inter-Monza in campo tra poco per la partita della 1ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Inzaghi lancia la formazione prevista alla vigilia: Sommer in porta e Thuram in attacco debuttano dal 1′, l’ex Frattesi e gli altri nuovi no. Tantissimi ex nerazzurri nella formazione titolare di Palladino: ben cinque! Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Monza in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez ©, 9 M. Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 11 J. Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 44 Stabile, 50 A. Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Serie A: formazioni ufficiali Inter-Monza

MONZA (3-4-1-2): 16 Di Gregorio; 33 D’Ambrosio, 22 Pablo Marì, 5 Caldirola; 84 Ciurria, 6 Gagliardini, 32 Pessina ©, 77 Kyriakopoulos; 28 Colpani; 10 Caprari, 24 Maric.

A disposizione: 23 Sorrentino, 66 Gori; 7 Machin, 11 Franco Carboni, 13 Pedro Pereira, 19 Birindelli, 21 Valentin Carboni, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 Andrea Carboni, 46 Cittadini, 47 Mota Carvalho, 80 S. Vignato.

Allenatore: Raffaele Palladino