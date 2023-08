Inter-Monza, Acerbi ancora in forte dubbio! Inzaghi con due novità

Inter-Monza è la sfida che andrà in scena sabato alle ore 20.45 a San Siro per la prima giornata di Serie A. Inzaghi negli ultimi giorni ha avuto altri due rinforzi, vale a dire Carlos Augusto per la corsia sinistra e Arnautovic per l’attacco. Il grande dubbio del tecnico è in difesa dove Acerbi risulta ancora out

DUBBIO – Inter-Monza è la prima partita di campionato per i nerazzurri di Simone Inzaghi, vice campioni d’Europa. Il tecnico ha da poco abbracciato altri due rinforzi, ovvero Carlos Augusto e Marko Arnautovic. In vista della sfida contro la squadra di Raffaele Palladino il grande dubbio è in difesa: Francesco Acerbi ce la farà? Attualmente appare complicato poiché l’ex Lazio non è ancora rientrato in gruppo e un suo impiego dal 1′ a due giorni dalla partita è improbabile. In caso di forfait, Inzaghi confermerebbe Stefan de Vrij come successo nelle ultime due amichevoli contro Salisburgo ed Egnatia.

Inter-Monza, Inzaghi non cambia a centrocampo: Frattesi può attendere

A centrocampo, nonostante Davide Frattesi stia bene, è possibilissimo che Inzaghi non vada a toccare nulla con Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan dal 1′. Sulle corsie esterne non dovrebbero esserci grossi cambiamenti con Denzel Dumfries a destra e Federico Dimarco a sinistra. In attacco ovviamente Lautaro Martinez con la novità Marcus Thuram al suo fianco mentre in porta esordirà ufficialmente a San Siro Yann Sommer. Questi ultimi sono di fatto le uniche due novità rispetto alla scorsa stagione.

Probabile formazione INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez