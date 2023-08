Lazaro vicino all’uscita? Dal bilancio la cifra che serve all’Inter

Valentino Lazaro potrebbe salutare l’Inter nei prossimi giorni, rimanendo comunque in Serie A. E dal bilancio dei nerazzurri emerge la cifra minima richiesta per velocizzare la cessione.

CORSIE CHIUSE – Per Valentino Lazaro non c’è più spazio all’Inter. Non potrebbe essere altrimenti, in una sessione dove arrivano Juan Cuadrado e Carlos Augusto a rinforzare le corsie esterne. Pertanto il laterale austriaco si appresta a riprendere in mano le valigie per allontanarsi da Milano. Con la differenza, rispetto alle ultime quattro stagioni, che questa potrebbe essere la volta definitiva. Su di lui c’è l’interesse del Torino che, dopo la cessione di Wilfried Singo al Monaco, potrebbe riprendere Lazaro dopo l’ultima buona stagione in granata (25 gol e 4 assist per lui). L’Inter vorrebbe chiudere un’operazione a titolo definitivo, mentre il Torino vuole limitare il più possibile la spesa. Serve quindi trovare un’intesa, e il bilancio dei nerazzurri indica la cifra di partenza.

SALUTO INDOLORE – Lazaro venne acquistato dall’Inter nell’estate 2019 per 22,4 milioni di euro (fonte: transfermarkt), firmando un contratto fino al 30 giugno 2024. Quindi il suo valore a bilancio ammonta a 4,48 milioni di euro. L’ideale per l’Inter sarebbe quello di chiudere attorno ai 5 milioni di euro, così da non registrare perlomeno una minusvalenza. Tuttavia il vero nodo nella trattativa potrebbe essere l’ingaggio di Lazaro. Che con l’Inter ha un altro anno di contratto a 1,92 milioni di euro lordi (1,5 netti). Che nel Torino 2023/24 – a oggi – sarebbe il settimo stipendio in rosa (fonte: capology). La speranza delle parti è che l’ultimo anno positivo possa influire sulla buona riuscita dell’operazione, con qualche sacrificio da parte di tutti.