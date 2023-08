Tomiyasu all’Inter? Le parole di Arteta: «L’Arsenal ha questo piano»

Tomiyasu è un profilo che piace all’Inter per la difesa ma a parlare del suo futuro, seppur in maniera indiretta, è stato il suo allenatore all’Arsenal. Le parole di Mikel Arteta.

CHIUSURA − Takehiro Tomiyasu è stato uno dei nomi accostati nelle ultime ore all’Inter per completare il reparto difensivo. Ma l’infortunio di Jurrien Timber ha rimescolato le carte in tavola. Di questo ha parlato Mikel Arteta in conferenza stampa per l’Arsenal, chiudendo all’eventuale operazione: «L’infortunio di Timber è stato un duro colpo, soprattutto per lui che si è appena unito al club per avere l’infortunio che ha è una grande delusione per lui. Dobbiamo adattarci, queste cose succedono purtroppo, e dobbiamo voltare pagina. Piuttosto che a un altro colpo di mercato, penso alle risorse che abbiamo all’interno della squadra per continuare a fare quello che vogliamo fare. È un’opportunità per tutti. Avremo bisogno di tutti e tutti saranno importanti. I numeri che abbiamo in squadra, specialmente in quelle posizioni, sono più limitati ora, quindi tutti devono essere pronti»