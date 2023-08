Inter-Monza, San Siro apre battenti con il primo sold-out: le info

Inter-Monza è la sfida in programma sabato 19 agosto a San Siro alle ore 20.45, valevole per la prima giornata di Serie A. Il pubblico nerazzurro risponde come sempre alla grande: ci si avvia verso il primo sold-out della stagione

PRESENTI – Inter-Monza è la sfida che andrà in scena a San Siro sabato 9 agosto per la prima giornata di campionato. Un match sicuramente affascinante visti i freschissimi ex nerazzurri ora tra le fila dei brianzoli così come Carlos Augusto, da poco approdato alla corte di Simone Inzaghi. Il pubblico nerazzurro apre così come aveva chiuso, vale a dire rispondendo presente con il primo sold-out stagionale. I tifosi interisti, dunque, sono pronti a sostenere la nuova Inter targata Inzaghi, vice campione d’Europa e con tantissime novità in rosa. Il club nerazzurro informa che c’è ancora qualche biglietto disponibile online e che l’apertura dei cancelli è fissata per le ore 18.45.