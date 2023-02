Inter-Milan, Pioli ragiona sulle scelte: tre per un posto a centrocampo – Sky

Prosegue il lavoro di Inter e Milan in vista del derby di domani sera. L’inviato di Sky Sport a Milanello Peppe Di Stefano ha fatto il punto sulle possibili scelte di Stefano Pioli, con una tripla alternativa a centrocampo

SCELTA FRA TRE – È il centrocampo a far ragionare Stefano Pioli in vista di Inter-Milan di domani sera. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’inviato Peppe Di Stefano, è un ballottaggio a tre per il sostituto dell’infortunato Bennacer. A giocarsi un posto sono Pobega e Vranckx, con il secondo che potrebbe essere in vantaggio. Ma occhio anche all’idea Messias schierato come ala destra, come provato nell’allenamento di ieri. Per scelte più precise, però, bisognerà attendere il termine dell’allenamento mattutino in programma alle 11.30, prima della conferenza del tecnico.