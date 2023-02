Zhang, debiti ma tenore di vita alto. A rischio anche le quote dell’Inter? – TS

Da ieri circolano le voci sulle cause intentate nei confronti del Presidente dell’Inter in diversi Paesi (vedi articolo). Tutto Sport fa il punto della situazione e spiega cosa potrebbe rischiare Zhang.

INDAGINI – Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, deve una somma pari a 255 milioni di dollari alla China Construction Bank. Per via di questi prestiti non restituiti la banca statale cinese ha avviato delle azioni legali nei suoi confronti anche negli Stati Uniti. Come riporta l’edizione odierna di Tutto Sport, il prossimo 13 marzo ci sarà una nuova udienza a Hong Kong per esaminare la situazione patrimoniale del debitore. E, solo cinque giorni prima, il presidente nerazzurro dovrò presentarsi al Tribunale di Milano per il primo atto della causa civile intentata dalla banca cinese. Quest’ultima ha intenzione di indagare negli Stati Uniti, dove Zhang trascorre più tempo quando non è a Milano, per risalire ai rapporti tra il proprietario dell’Inter e le società finanziare che supportano il club. Ovvero Oaktree Capital e Goldman Sachs.

FASTIDIO – La China Construction Bank vorrebbe trovare dei beni di Zhang da cui poter recuperare il credito da lui non rimborsato. Gli avvocati della banca, infatti, hanno chiesto al Tribunale di Milano la revocazione della rinuncia dello stipendio come presidente dell’Inter. Potendo, in questo modo, riprendere qualche ricavo. Tutto Sport fa sapere che la banca cinese potrebbe puntare anche sulle quote dell’Inter. Pur essendo, però, già oggetto di altri pegni. Il tenore di vita che Zhang continua a sostenere sembra essere la prima fonte di fastidio della China Construction Bank. Resta il fatto che il presidente dell’Inter, probabilmente, non subirà nessuna conseguenza pratica nel prossimo passaggio giudiziario di Hong Kong. Ora, però, i creditori hanno spostato le pratiche giudiziarie anche nei paesi in cui Zhang risiede maggiormente.

Fonte: Tutto Sport – Simone Togna, Stefano Scacchi