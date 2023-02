Inzaghi, contro il Milan ‘Re di Coppe’. Caccia alla prima in Serie A

Simone Inzaghi nei derby tra Inter e Milan si è dimostrato un dominatore nelle coppe. Due derby, due 3-0. Ma in campionato manca ancora la prima vittoria.

RE DI COPPE – Una semifinale di Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Due partite vinte per 3-0. Questo lo score di Simone Inzaghi nei derby tra Inter e Milan da quando siede sulla panchina nerazzurra. Un vero e proprio Re di Coppe, che però in campionato non è ancora riuscito a portare a casa una stracittadina. Sono tre le sfide disputate in Serie A dal suo arrivo in nerazzurro, con due sconfitte e un pareggio all’attivo. Quello di domani per Simone Inzaghi è dunque un derby importantissimo anche in questo senso, per sottolineare la superiorità dell’Inter nei confronti degli avversari come già dimostrato in Supercoppa Italiana. Ma anche per trovare la sua prima gioia “stracittadina” in campionato.