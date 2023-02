Inter-Milan, i due nerazzurri favoriti in attacco. Le ultime dall’allenamento

La situazione in casa Inter per il reparto offensivo e dall’allenamento in vista del derby contro il Milan, in programma domenica sera.

ATTACCANTI – Secondo quanto riportato da Andrea Paventi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, Edin Dzeko potrebbe essere il favorito per affiancare Lautaro Martinez in attacco. Tuttavia il secondo tempo Romelu Lukaku lascia sempre degli spiragli nella decisione di Simone Inzaghi, considerata l’importanza per l’attaccante belga di mettere minuti nelle gambe per migliorare la propria condizione. Il centravanti bosniaco però ha dimostrato di non sbagliare le partite importanti in questa stagione sia in campionato, negli scontri diretti, come contro il Napoli, sia in Supercoppa contro il Milan, dove ha segnato uno splendido gol.

ALLENAMENTO – Intanto l’allenamento si sta concludendo, con Marcelo Brozovic e Samir Handanovic ancora in gruppo e che quindi, salvo decisioni differenti, torneranno tra i convocati per il derby.

Fonte: Sky Sport