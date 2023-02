Juventus, probabile nuovo deferimento! Si richiederà altra forte penalizzazione

La Juventus presenta ricorso contro il -15 in classifica per la questione plusvalenze (vedi articolo), ma è attesa da un ulteriore deferimento. Lo annuncia il Corriere dello Sport, che indica anche a quanto ammonterebbe la nuova richiesta di penalizzazione.

SEMPRE PIÙ GIÙ? – La Juventus è ora al tredicesimo posto con 23 punti, complice il -15 di penalizzazione. Potrebbe però finire ancora più in basso, se le richieste della FIGC dovessero essere accolte. Il Corriere dello Sport avverte come, parallelamente alla vicenda plusvalenze, sia alle porte un nuovo procedimento. Questo riguarda la manovra stipendi del 2020, le partnership opache e i rapporti con gli agenti. La richiesta, stando a quanto filtra, è di altri venti punti di penalizzazione per la Juventus (nell’ipotesi meno afflittiva).

Fonte: corrieredellosport.it – Giorgio Marota