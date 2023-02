Sacchi, dopo lo scempio in Monza-Inter torna ad arbitrare: va in Serie B

Juan Luca Sacchi torna ad arbitrare. L’arbitro protagonista del grave errore in Monza-Inter in cui annullò il gol di Francesco Acerbi, ripartirà dalla Serie B.

SCEMPIO – È passato un mese dall’ultima gara arbitrata da Juan Luca Sacchi. Si trattava di Monza-Inter, dove si rese protagonista negando un gol ai nerazzurri. Gol di Francesco Acerbi che avrebbe chiuso la gara, oltre che dato 2 punti in più in classifica. Da lì lo stop che è terminato con la designazione di questo weekend. L’arbitro ora ripartirà dalla Serie B. L’AIA lo ha infatti selezionato per sabato 4 febbraio, quando dirigerà il match tra Benevento e Venezia.