Inter-Milan, i dubbi di Pioli: uno degli infortunati non recupera – SM

Inter-Milan di sabato pomeriggio non presenta particolari problemi per il tecnico rossonero Stefano Pioli. Recuperati Romagnoli e Ibrahimovic resta il dubbio Rebic, che non dovrebbe farcela

Sabato torna il campionato col derby Inter-Milan. Se in casa nerazzurra Antonio Conte è in piena emergenza, le cose vanno meglio ai rossoneri. Stefano Pioli ha infatti recuperato l’infortunato Romagnoli e Ibrahimovic che è guarito dal covid. Secondo “Sport Mediaset” l’unico dubbio riguarda Rebic che ancora non ha recuperato dal suo infortunio al gomito e probabilmente non sarà a disposizione per sabato.