Bastoni speranza derby difficile: ipotesi Borussia Mönchengladbach? – Sky

Alessandro Bastoni Inter

Alessandro Bastoni spera nelle nuove regole per la quarantena che gli consentirebbero di tornare a disposizione per il derby, ma anche in caso di negatività la sua presenza contro il Milan è difficile. Più probabile che l’Inter lo riabbia a disposizione per la partita di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. Il punto di Andrea Paventi per “Sky Sport 24”

POSSIBILITA’ CHAMPIONS – Bastoni spera per il derby, ma più probabile il suo ritorno in Champions: «Quando entrerà in vigore la possibilità di accorciare i tempi della quarantena a 10 giorni a quel punto c’è la possibilità che Bastoni torni a disposizione per la vigilia del derby. Difficile, non essendosi allenato, un po’ più ampia la possibilità di averlo col Borussia Mönchengladbach in Champions League».