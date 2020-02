Inter-Ludogorets, Vrba ritrova un big in formazione ma ha due assenti

Inter-Ludogorets si giocherà domani alle ore 21, come noto a porte chiuse. Per il ritorno dei sedicesimi di Europa League Vrba è a Milano con due assenti, ma rispetto all’andata recupera un giocatore fondamentale (che dovrebbe essere titolare).

IN ITALIA CON LA PSICOSI – Le immagini di oggi del Ludogorets, con i giocatori che sbarcano a Milano con la mascherina, hanno fatto il giro del mondo (vedi articolo). Non certo il miglior modo per approcciare Inter-Ludogorets, visto che i bulgari hanno (forse) esagerato la paura del contagio da Coronavirus. In campo Pavel Vrba ha regolarmente svolto la rifinitura al Meazza, e domani ripartirà dallo 0-2 di Razgrad. Sei giorni fa non c’era (a sorpresa) nemmeno in panchina Claudiu Keseru, miglior marcatore stagionale con sedici gol in tutte le competizioni. Il centravanti rumeno è recuperato ed è partito per Milano, quasi scontata la sua presenza contro l’Inter. Gli assenti sono Anicet Abel, squalificato, e Jorginho, indisponibile anche la settimana scorsa. Al posto del centrocampista dovrebbe toccare a Stéphane Badji, già subentrato all’andata, per il resto probabile conferma degli altri. Da verificare eventuali cambi in difesa, visto che Cosmin Moti non era neanche in panchina domenica nell’1-1 con l’Etar. Questa la probabile formazione di Vrba per Inter-Ludogorets: Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Dyakov, Badji; Cauly, Marcelinho, Wanderson; Keseru.