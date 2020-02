FOTO – Ludogorets a San Siro: ora l’Inter. Coronavirus sullo sfondo

Ludogorets in Italia, in vista della partita di ritorno dei Sedicesimi di Europa League contro l’Inter. Le misure di sicurezza per il Coronavirus sono scrupolosamente osservate, ma domani sarà tempo di campo. Ecco alcune delle immagini dell’allenamento, pubblicate dal sito Ludogorets.com

VERSO IL RITORNO – Nonostante le difficoltà dovute al Coronavirus e la conseguente assenza dei giornalisti, il Ludogorets ha svolto l’allenamento a San Siro. Tutti e 21 i calciatori hanno preso parte alla seduta odierna, alle porte della partita contro l’Inter di domani sera. Gli avversari dei nerazzurri si sono allenati per circa un’ora agli ordini di Pavel Vrba. Di seguito alcune delle immagini più belle.