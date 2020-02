Condò: “L’Inter non dovrebbe avere problemi. Ludogorets, arrivo comico!”

Condividi questo articolo

Condò ha parlato dell’Inter attesa dal ritorno di Europa League contro il Ludogorets. Il giornalista, dagli studi di “Sky Sport”, si è espresso sulla qualificazione sottolineando poi un aspetto relativo all’arrivo dei bulgari a Milano

PRONOSTICO E CRITICA – Così Paolo Condò: «L’Inter deve capitalizzare il 2-0 in trasferta nella gara di andata. I nerazzurri non dovrebbero avere problemi. Una nota ironica, avete visto come il Ludogorets è sceso dall’aereo? Sembrava che entrassero nel reattore di Chernobyl. Francamente, con tutta l’attenzione per l’emergenza che stiamo vivendo a me sembra comico questo».