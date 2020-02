Sarri allarma prima di Juventus-Inter: “Difficoltà a far passare un concetto”

Sarri ha parlato ai microfoni di “Sky” al termine di Lione-Juventus 1-0 di Champions League. Il tecnico bianconero ha spiegato i motivi della sconfitta a pochi giorni dal match con l’Inter

JUVENTUS TRA LIONE E INTER – Così Maurizio Sarri: «Abbiamo fatto un primo tempo con circolazione di palla blanda senza movimenti senza palla. Quando fai così vieni aggredito e subisci anche. Poco aggressivi, sfortunati perché abbiamo preso gol con Matthijs de Ligt fuori a farsi medicare. Per una partita di Champions League è un po’ poco. Faccio difficoltà a far passare il concetto della palla mossa veloce a questa squadra. Fra primo e secondo tocco ci sono sempre due secondi di tempo e la palla ci muore tra i piedi. L’avversario è troppo avvantaggio. Dobbiamo lavorare su questo, prima o poi passerà nella maniera giusta. Abbiamo la fortuna di avere altri novanta minuti per mettere a posto il risultato. In allenamento la palla viaggiava al doppio di oggi, lo strano è che dovrebbe essere il contrario esaltandoci in partita. Quando la palla ha questa velocità diventa tutto più difficile».