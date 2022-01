Inter-Lazio, la squadra di Sarri torna subito in campo: domani via ai lavori

PREPARAZIONE – Inter-Lazio è la sfida in programma domenica a San Siro alle ore 20.45, valevole per la ventunesima giornata di Serie A. I biancocelesti di Maurizio Sarri, dopo il rocambolesco 3-3 con l’Empoli, non perde tempo e scende subito in campo per iniziare la preparazione in vista del match contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. La squadra si ritroverà domani alle ore 11.00 a Formello.

Fonte: sslazio.it