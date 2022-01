Lazio-Empoli, quante emozioni! Milinkovic-Savic salva i biancocelesti al 93′

La Serie A, dopo lo stop di Bologna-Inter (vedi articolo) e la vittoria del Cagliari sul campo della Sampdoria (vedi report), è proseguita con la sfida tra la Lazio e l’Empoli. Di seguito il report del match

SALISCENDI – La ventesima giornata di Serie A, nonostante le quattro sfide non giocate, è proseguita con la sfida tra la Lazio, prossimo avversario dell’Inter in campionato e l’Empoli. Inizio in salita per la squadra di Maurizio Sarri che tra le mura di casa subisce due gol nel giro di pochissimi minuti. I toscani, rivelazione del campionato, siglano il vantaggio con Bajrami e il raddoppio con Zurkowski. La reazione della Lazio arriva al 14′ con Immobile che batte Vicario con un colpo di testa. Il primo tempo si chiude sull’1-2 per l’Empoli. Nella seconda frazione di gioco i biancocelesti iniziano subito forte, trovando la rete del pari al 66′ con un gran gol di Milinkovic-Savic. L’Empoli però non si arrende e al 75′ sigla il 2-3 con Di Francesco. Tre minuti dopo la Lazio riaggancia l’Empoli con Patric ma la rete viene annullata per un fallo di mano. All’87’ la Lazio conquista un rigore, ma Vicario strega Immobile lasciando dunque invariato il risultato. Quando tutto sembra ormai andare verso la vittoria dell’Empoli, ecco di nuovo Milinkovic-Savic che al 93′ sigla il definitivo 3-3. I biancocelesti evitano il crollo e si preparano a sfidare l’Inter domenica sera a San Siro.