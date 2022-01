Berardi nega i tre punti a Shevchenko in Serie A: Sassuolo-Genoa finisce in parità

Berardi evita la sconfitta casalinga al suo Sassuolo, che va subito sotto contro il Genoa di Shevchenko. La classifica di Serie A non si smuove dopo la prima giornata del girone di ritorno

UN PUNTO A TESTA – A Reggio Emilia il gol di Mattia Destro al 7′ illude il Genoa, che al 55′ viene raggiunto dalla rete di Domenico Berardi, ormai prossimo alla doppia cifra in Serie A (vedi classifica cannonieri). Il gol di Berardi fissa il risultato sull’1-1 ed è un punto che serve poco. Ma sono più i due punti persi dagli ospiti che quello guadagnato dai padroni di casa. Il Sassuolo di Alessio Dionisi sale a quota 25 punti, raggiungendo il Torino (con una partita in meno, ndr) al dodicesimo posto. Il Genoa di Andriy Shevchenko resta al penultimo posto con 12 punti, a una lunghezza dal Cagliari (vedi classifica). Tra poco in campo Milan-Roma (ore 18:30). Poi, la prima giornata del girone di ritorno della Serie A si chiuderà con Juventus-Napoli (ore 20:45).