Inter-Juventus, l’avversario: cancellata la disfatta con la Fiorentina

Cristiano Ronaldo Juventus-Sampdoria

Inter-Juventus (in programma stasera alle 20.45) sarà il big match della diciottesima giornata di Serie A. Analizziamo lo stato di forma della squadra di Andrea Pirlo.

RIPRESA – Inter e Juventus arrivano alla sfida odierna da due situazioni abbastanza diverse. I nerazzurri hanno interrotto la striscia di otto vittorie consecutive in Serie A, perdendo con la Sampdoria e pareggiando in casa della Roma. I bianconeri vengono invece da tre vittorie consecutive. Nove punti importanti per la classifica, considerando la quarta posizione della squadra di Andrea Pirlo. Ma soprattutto un filotto che cancella la disfatta casalinga contro la Fiorentina, prima di Natale. Uno 0-3 terrificante, arrivato per giunta nello stesso giorno della cancellazione del 3-0 a tavolino contro il Napoli.

ORGOGLIO – Nelle tre gare successive a quella disfatta, la Juventus infila tre vittorie consecutive. Un filotto che si apre, a inizio 2021, con un 4-1 casalingo senza storie contro l’Udinese. E che si è poi chiuso domenica scorsa, ancora tra le mura amiche, con un 3-1 più sofferto del previsto contro il Sassuolo. In mezzo, una vittoria corsara per 1-3, proprio a San Siro (dove i bianconeri torneranno questa sera per Inter-Juventus) contro il Milan, unico KO dei rossoneri in campionato sin qui. Una striscia positiva che vede dieci reti all’attivo per la Juventus, con sole tre reti subite. E proprio la vittoria contro i rossoneri dimostra come la Vecchia Signora sia un animale ferito da non sottovalutare. La qualità della rosa non si è ridotta come molti opinionisti vogliono far credere.

PROVA DI CARATTERE – Tuttavia è indubbio che mai (nell’ultimo decennio) come oggi l’Inter si trova davanti una Juventus così vicina al suo livello. Sarà necessaria una prestazione di forza e di carattere da parte degli uomini di Antonio Conte. Perché lo richiede la classifica, e perché bisogna cancellare le due sconfitte della stagione scorsa.