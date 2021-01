Doveri arbitro di Inter-Juventus: un KO nel derby d’Italia fra i precedenti

Doveri sarà l’arbitro di Inter-Juventus, partita della diciottesima giornata di Serie A in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 1, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Juventus sarà la ventesima partita per Daniele Doveri come arbitro dei nerazzurri. La prima volta è stata il 31 ottobre 2012, in un turno infrasettimanale di Serie A contro la Sampdoria. 3-2 il punteggio per la squadra all’epoca guidata da Andrea Stramaccioni, rimontando lo svantaggio iniziale anche con un rigore realizzato da Diego Milito. Poi oltre quattro anni di digiuno di successi, fino a un 1-2 in casa dell’Udinese dell’8 gennaio 2017: altra rimonta, col vantaggio di Jakub Jankto ribaltato da una doppietta di Ivan Perisic. Il bilancio complessivo è di sette vittorie, sei pareggi e altrettante sconfitte, in questa stagione ha diretto l’1-1 sul campo dell’Atalanta dell’8 novembre.

DERBY D’ITALIA – Doveri è “ricordato” per le tante polemiche con Roberto Mancini quando quest’ultimo era allenatore nerazzurro: fra i precedenti c’è anche un Inter-Juventus, e non andò bene. Il 16 maggio 2015, nella terzultima giornata di campionato, 1-2 per i bianconeri (già campioni da tempo). Il vantaggio di Mauro Icardi al 9′ è annullato da un’ingenuità colossale di Nemanja Vidic, che commette uno svarione e permette ad Alessandro Matri di involarsi verso l’area, dove poi viene atterrato per il rigore trasformato da Claudio Marchisio al 43′. Di Alvaro Morata, su gravissimo errore di Samir Handanovic, il gol del sorpasso all’83’.