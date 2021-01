Precedenti Inter-Juventus, Maicon fa ballare i bianconeri: gol da Triplete

Maicon

Inter-Juventus si giocherà oggi alle 20.45. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma a San Siro è valida per la diciottesima giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti contro i bianconeri.

I PRECEDENTI – Inter-Juventus di questa sera sarà la sfida numero 175 tra le due squadre. In casa dei nerazzurri invece l’ottantottesimo incontro. Nei precedenti a Milano l’Inter ha conquistato 35 vittorie e 28 pareggi. 24 invece i successi della Juventus. Nell’ultima sfida a San Siro giocata il 6 ottobre 2019 i nerazzurri di Antonio Conte hanno perso per 1-2. Al vantaggio immediato di Paulo Dybala dopo soli quattro minuti di gioco ha risposto Lautaro Martinez dal dischetto. Di Gonzalo Higuain all’80’ la rete del definitivo vantaggio per gli uomini guidati allora da Maurizio Sarri.

I PRECEDENTI CURIOSI – Inter-Juventus di questa sera rappresenta una sfida spartiacque per i nerazzurri di Conte, chiamati a dare una risposta positiva soprattutto negli scontri diretti. Rivediamo quindi il successo dei padroni di casa nell’anno dell’ultimo scudetto nerazzurro. Torniamo quindi al 16 aprile 2010 e alla vittoria per 2-0 dell’Inter guidata da José Mourinho. In un San Siro pieno a metà causa ingresso ai soli abbonati, una Roma avanti in classifica di un punto e soprattutto a quattro giorni dalla semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona la squadra del Triplete sfodera una grande prestazione riuscendo però a sbloccare il match solo nel finale (75′). A realizzare il meraviglioso gol del vantaggio Maicon dopo una giocata pazzesca al limite dell’area. Di Samuel Eto’o la rete del raddoppio al 92′. Di seguito la sintesi di quell’Inter-Juventus nel video YouTube di 1908interpersempre.