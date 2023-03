Inter-Juventus, Allegri studia la sorpresa (obbligata) di formazione!

Inter-Juventus alle 20.45 sarà il nuovo appuntamento del derby d’Italia. Allegri, complici le assenze (vedi convocati), è costretto a una formazione nuova di zecca con una sorpresa.

LA SCELTA SU TUTTI – Ci si aspettava un recupero di Federico Chiesa e Angel Di Maria per Inter-Juventus. Sono effettivamente entrambi convocati, ma in conferenza stampa (vedi articolo) Massimiliano Allegri ha detto che li deve valutare. Considerato che mancano Arkadiusz Milik infortunato e Moise Kean squalificato, oltre a Fabio Miretti e – di nuovo – Paul Pogba resta un posto scoperto: la spalla di Dusan Vlahovic. La sorpresa in casa Juventus dovrebbe essere Matias Soulé, argentino che farà vent’anni il prossimo 15 aprile. Agirà da trequartista dietro al serbo nel 3-5-1-1, dopo aver segnato contro la Sampdoria il suo primo gol in Serie A. Presumibile che nel corso della ripresa ci sia una staffetta con Di Maria, che non ha i novanta minuti nelle gambe.

GLI ALTRI TITOLARI – La Juventus affronterà l’Inter senza Alex Sandro, un altro infortunio che apre un buco in difesa. Il capitano Leonardo Bonucci non è al meglio, tanto da aver saltato la trasferta di Friburgo giovedì scorso proprio per questo motivo. Federico Gatti dovrebbe essere la scelta di Allegri, con Mattia De Sciglio terzo centrale come alternativa. Gli altri due difensori sono sicuri: Gleison Bremer (obiettivo sfumato di mercato la scorsa estate) e Danilo da Silva. Come esterni a destra va Juan Guillermo Cuadrado, un altro non al 100% ma che difficilmente non sarà inserito, a sinistra sicuro Filip Kostic che in questa stagione si è fatto notare per aver partecipato a tanti gol anche come assist. A centrocampo Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, in porta Wojciech Szczesny. Questa la probabile formazione di Allegri per Inter-Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé; Vlahovic.