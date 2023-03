Prima Pagina IN Edicola: Inter-Juventus, triderby d’Italia! Col fantasma di Conte

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Triderby d’Italia. Alle 20.45 la prima delle tre caldissime sfide tra Inter e Juventus. Inzaghi perde mezza difesa, Allegri esclude Chiesa e Di Maria. Skriniar finisce KO, Simone punge Max: «Per me vale solo la classifica che vedo adesso». Il rivale ribatte: «Sul campo siamo al secondo posto».

TUTTOSPORT

Fuori i secondi. Inter-Juventus vale stasera più che mai. Sul ring di San Siro in palio anche l’orgoglio di milioni di tifosi, con vista sulle prossime sfide di Coppa Italia. Inzaghi: «Io chiedo chiarezza e mi sento al secondo posto». Allegri: «No, quello è nostro e vogliamo tenercelo fino alla fine». Soulé pronto a fare il Di Maria. In campo anche il fantasma di Conte: «Tottenham, ora basta!»