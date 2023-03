Allegri: «Due indisponibili per l’Inter. Classifica? Abbiamo 53 punti»

Nella vigilia di Inter-Juventus, non è mancata la classica conferenza stampa della vigilia di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero ha fatto il punto sulle condizioni dei suoi giocatori e sugli indisponibili. Senza poi risparmiare il commento sulla penalizzazione in classifica.

STATO DI FORMA – Massimiliano Allegri ha fatto il punto sullo stato di forma dei suoi in vista di Inter-Juventus: «Non saranno a disposizione Milik e Alex Sandro. Chiesa è a disposizione, sono molto contento che l’altra sera ha fatto gol. Tutti quelli che hanno giocato giovedì saranno a disposizione. Locatelli lo vedo bene, a Friburgo l’ho tolto nel finale perché ormai la partita era in sicurezza e ho cercato di fargli tirare il fiato. Sta molto bene. Oggi in allenamento vedrò chi scegliere davanti. Specialmente con Milik fuori e Kean squalificato. Ho pochi cambi e di prime punte ho solo Vlahovic. L’importante però è fare la partita giusta. È una partita molto importante per noi, dobbiamo fare una bella prestazione».

CLASSIFICA – Allegri ha poi commentato la situazione di classifica, che rende ancor più importante Inter-Juventus di domani: «Credo che dobbiamo ambire a cercare di fare il massimo di quello che possiamo fare. Domani abbiamo una partita importante e difficile. Gli scontri diretti è sempre difficile giocarli, quest’anno li abbiamo persi contro Milan, Napoli e Roma. In classifica siamo indietro, è difficile recuperare. Dobbiamo fare il massimo, ma in questo momento la squadra in campo ha fatto 53 punti. Noi dobbiamo ragionare su quello. Poi vedremo cosa succederà con la sentenza. Ripeto che siamo al momento tre punti davanti all’Inter. Quindi in questo momento dobbiamo difendere il secondo posto».

GARA DIFFICILE – Infine Allegri si è soffermato prima sulla forma di Gatti, poi su ciò di cui aspettarsi contro l’Inter domani sera: «Gatti dalla sua ha il fatto di essere esuberante, ha tanta energia. Deve crescere molto sul piano della gestione della partita e domani può essere che giochi di nuovo da titolare. Credo però che in generale la squadra debba fare un miglior secondo tempo rispetto a quello di Friburgo. L’Inter non ha ancora perso in casa, con 17 vittorie e due pareggi (dimenticandosi Roma ed Empoli, ndr). Saranno anche galvanizzati dopo la Champions League quindi dovremo stare attenti»