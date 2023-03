Conte si sfoga e avvicina l’addio al Tottenham! Torna in Italia? La situazione – Sky

Conte questo pomeriggio si è sfogato dopo il 3-3 subito in pieno recupero dal Tottenham in casa del Southampton. Secondo Di Marzio questo anticipa il suo addio agli Spurs, con cui ha il contratto in scadenza, ma non il ritorno in Italia.

SE NE VA, MA DOVE? – Antonio Conte ha il contratto in scadenza al 30 giugno e la sensazione è che non resterà al Tottenham. Si è parlato nelle ultime settimane di ritorno all’Inter, situazione che non sembra così vicina. Ne parla Gianluca Di Marzio: «Conte torna in Italia? Le condizioni economiche sono sempre molto alte. Non credo che si abbasserebbe l’ingaggio, ma col Tottenham credo si vada ormai verso la fine».