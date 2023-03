Inter-Juventus, i 22 convocati da Allegri: diverse assenze pesanti

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei ventidue giocatori convocati in vista del derby d’Italia Inter-Juventus in programma domenica 19 marzo alle 20:45. Tre assenze importanti oltre il lungodegente Milik e Kaio Jorge.

DIVERSI ASSENTI – Sono ventidue i giocatori convocati da Massimiliano Allegri in vista di Inter-Juventus. Diversi assenti oltre Arkadiusz Milik, anche Kaio Jorge, Alex Sandro, Pogba e Miretti. Ancora squalificato Moise Kean. Presente invece Leonardo Bonucci. Prima convocazione in Serie A per Sekulov. Presente Angel Di Maria.

INTER-JUVENTUS, I CONVOCATI DI ALLEGRI

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin;

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Gatti, Rugani, Bonucci;

Centrocampisti: Locatelli, Sekulov, Cuadrado, Kostic, Rabiot, Paredes, Soulé, Fagioli, Barrenechea;

Attaccanti: Vlahovic, Chiesa, Di Maria, Iling-Junior.