Bologna, Thiago Motta non vince più dopo l’Inter! Pari con la Salernitana

Altro stop per il Bologna di Thiago Motta che dopo la vittoria con l’Inter di tre giornate fa non riesce più a ritrovare la vittoria, neanche in casa della Salernitana. Allo stadio Arechi termina 2-2 la sfida.

ALTRO PARI – Termina 2-2 la sfida tra Salernitana e Bologna, due gol per tempo. La Salernitana dopo appena 7′ dagli sviluppi di un calcio d’angolo trova il gol del vantaggio con Lorenzo Pirola che impatta di testa battendo Skorupski. Dopo appena quattro minuti arriva il gol del pareggio del Bologna, altro colpo di testa! Questa volta di Lewis Ferguson che dal centro dell’area indirizza la palla nell’angolino basso sfruttando l’assist di Kyriakopoulos. Al 64′ la Salernitana ritrova il gol del vantaggio con il solito Boulaye Dia con un tiro con il destro su assist di Flavius Daniliuc da calcio d’angolo. La squadra allenata da Thiago Motta non molla, e al 73′ trova il gol del pari con Lykogiannis che ancora di testa indirizza la palla sotto la traversa a sinistra, ancora dagli sviluppi di calcio d’angolo.