De Grandis: «Brozovic, giusta la panchina. Inter contata in difesa»

L’Inter dovrà vedersela prima della sosta contro la Juventus, ma è attesa anche prossimamente dagli impegni in Champions League. Stefano De Grandis ha analizzato su Sky Sport la situazione in casa nerazzurra, citando in più il percorso europeo.

OBBLIGHI – Il Derby d’Italia alla finestra, i sorteggi di Champions League ormai alle spalle, Stefano De Grandis parla così di Inter: «L’Inter è obbligata alla difesa con Darmian, de Vrij e Acerbi. Al massimo puoi mettere D’Ambrosio, ma bene o male siamo lì. Il dubbio è sempre se mettere Brozovic o no. Tutto sommato, nonostante abbia un’immensa stima del croato, ci sta che faccia la panchina. Se l’Inter passa in Champions e batte il Benfica praticamente abbiamo un’italiana in finale. È chiara crescita del nostro calcio, gli allenatori hanno qualcosa in più nella tattica, come Ancelotti. Ci sono giocatori che hanno alzato il livello in Serie A, tipo Di Maria».