Inter-Juventus, Allegri si sta convincendo sull’attacco: il favorito − Sky

Verso Inter-Juventus. Le due squadre stanno lavorando in vista dello scontro diretto di domani sera. Max Allegri ragiona sul centravanti con Vlahovic.

ULTIME − Juventus al lavoro alla Continassa per preparare la gara contro l’Inter. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, ha parlato oggi in conferenza stampa, prima di Simone Inzaghi. In merito all’undici da schierare domani sera a San Siro, ci saranno i rientri sicuri di Danilo e Rabiot, mentre il vero dubbio rimane in attacco. Come riferisce Giovanni Guardalà, in collegamento dal centro sportivo juventino, ad oggi è Yildiz il favorito su Federico Chiesa per una maglia al fianco di Vlahovic.