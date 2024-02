Allegri: «Sarà partita diversa dall’andata! Inter la più forte»

Allegri ha tenuto la consueta conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus. Queste le dichiarazioni dell’allenatore bianconero in vista del big match di San Siro in programma domani sera

CONFERENZA ALLEGRI – Questa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Inter-Juventus

Ad un allenamento dalla sfida di domani, ha già scelto l’undici?

Domani sera a Milano andremo tutti. Abbiamo recuperato Chiesa e Rabiot. Abbiamo i due nuovi con Djaló, che è un po’ più indietro, e Alcaraz che è nuovo oggi farà il primo allenamento.

C’è qualcosa in particolare che vuole vedere domani?

Non è questione di vedere. Domani sera sarà una meravigliosa partita, una serata di sport con uno stadio tutto esaurito con 80mila persone. Sappiamo della forza dell’Inter, noi stiamo molto bene e quindi dobbiamo continuare il percorso. È una tappa, ce ne saranno altre. Noi dovremo fare da qui alla fine ancora molti punti per raggiungere il nostro obiettivo, che è quello della Champions.

Cosa ne pensi del mercato di gennaio? Alcaraz la soddisfa?

Mi soddisfa, è un giocatore giovane, voglioso di far bene. Da oggi si metterà a disposizione, sono contento. E tutto da scoprire. Djalo? e indietro, viene da un’operazione, lo stiamo inserendo piano piano.

Chiesa lo rivedremo titolare?

Non lo so, dovrò decidere oggi. L’importante è avere tutti a disposizione. Oltre alla partita di domani mancano tante partite, abbiamo due semifinali di Coppa Italia. Domani è un passaggio, bello, perché è una partita importante ed una bella serata. Dovremo giocarcela con le nostre armi migliori sapendo di avere di fronte una squadra forte.

Come sta Kean?

Ci ho parlato, purtroppo è saltato questo trasferimento. Gli ho detto che deve pensare a lavorare e rimettersi in piedi. Ci sarà utile nell’ultima parte della stagione, un’arma in più che abbiamo.

Cosa deve mettere in più la Juventus per vincere domani?

La voglia e la convinzione di fare risultato. Poi dopo, alla fine della partita, vedremo chi sarà stato il più bravo. Dovremo fare una bella prestazione, per noi è un test importante.

Yildiz come lo ha visto questa settimana? Gli fa bene la concorrenza con Chiesa?

Non fa bene solo a lui, a tutti. Specie quando giochi una partita a settimana dove degli allenamenti devi mostrare condizione fisica e mentale. Chi entra dalla panchina è sempre pronto. Quest’anno è una squadra coesa ma quello che abbiamo fatto sino ad ora non conta. Domani è una partita bella da giocare, ma peseranno i punti fatti da qui alla fine di campionato. Yildiz l’ho visto meglio

Come gestiscono questo tipo di partita i giovani? Le fanno domande?

La squadra è serena, ha lavorato bene. La partita è bella, difficile, loro sono primi e noi secondi. Ma domani non finisce il campionato, decisivi saranno i punti fatti da qui alla fine.

Al livello psicologico che peso ha la partita? È uno snodo decisivo?

Non è decisiva, bisogna fare un passettino alla volta. Noi dobbiamo fare i punti per arrivare in Champions, che è il nostro obiettivo per la stagione. Il bello della settimana prima di queste partite è che prima tutti parlano tutti fanno.

Le condizioni di Chiesa

Federico cerca sempre di fare il massimo e di mettersi a disposizione. L’operazione che ha avuto e il suo modo di giocare ogni tanto gli crea fastidio, con questo ci dovrà convivere. E poi più passerà il tempo più andrà a vantaggio suo.

Come state? Sentite puzza di bruciato o odore di scudetto?

Per il lavoro fatto quest’anno con questi giocatori meravigliosi è un premio giocare da secondi in classifica ad un punto dall’Inter. Dobbiamo andare a cercare di fare il massimo e portare a casa un risultato, non sarà semplice negli scontri diretti può succedere di tutto. Poi penseremo ad Udinese e Verona. Domani è un’altra tappa di un percorso che finisce a maggio

Voci di Inter su Rabiot? Orgoglio o fastidio?

Fastidio no. Rabiot è importante e pesante nello spogliatoio. È un giocatore della Juventus e sono contento di averlo a disposizione. Cambiaso? Sono solo voci di mercato, non parlo. Fa piacere

Più importante vincere o non perdere? Un giocatore dell’Inter che ti piace?

Un giocatore dell’Inter che mi sta meravigliando in positivo è Thuram. Pareggio o vittoria? Noi andiamo per cercare di fare un risultato positivo, poi vedremo alla fine della partita.

La Juventus ha qualcosa da perdere a San Siro?

Abbiamo sempre da perdere, che sia Inter o un’altra squadra abbiamo sempre da perdere. Quando me lo dicono mi fa girare le scatole, quando si gioca si ha sempre da perdere.

C’è maggiore sinergia col gruppo?

I ragazzi, ce lo siamo detti all’inizio, la nostra forza è lavorare sui nostri limiti. È un gruppo coeso che ha fatto grandi cose. Pensiamo a domani e poi alla partita con l’Udinese. Inutile dire ‘ho fatto ho fatto’ restano cose da scrivere.

Inter preoccupata della Juventus? Polemiche arbitrali vi condizionano?

Non lo so, noi abbiamo grande rispetto dell’Inter è la più forte del campionato e la favorita per vincere lo scudetto. Polemiche? Non bisogna farsi distogliere dalle chiacchiere esterne, noi dobbiamo giocare, rendere al meglio e cercare di fare risultato.

In caso di vittoria Inter si chiude il discorso scudetto?

Vediamo il risultato che verrà fuori. Mancano tante partite, il calcio è pieno di imprevisti. Bisogna restare con i piedi per terra, con equilibrio. La cosa più difficile è gestire i momenti di difficoltà. Dobbiamo essere sereni.

Attenzioni su Calhanoglu?

No, non sono ancora orientato. Decideremo domani in vista della partita.

Si aspetta una partita simile all’andata?

Sembra ieri (ride, ndr). Fu una partita equilibrata, con molto rispetto e molto tattica. Io credo che sarà una partita diversa domani