Inter in partenza per Lens! Fuori in cinque con una novità – Sky

L’Inter è in partenza per Lens dove domani giocherà la sua terza amichevole dell’estate contro i padroni di casa. Assenti in cinque che dunque non volano in Francia.

ASSENTI – L’Inter è partita per Lens dove domani affronterà i padroni di casa nella terza amichevole stagionale ufficiale. Poco fa la squadra ha lasciato dunque Milano per volare in Francia e, come riporta Sky Sport, ci sono degli assenti. Domani infatti Simone Inzaghi non avrà a disposizione, oltre al noto Skriniar, anche Gagliardini (problema al piede per lui), Sanchez (sempre più ai margini), Pinamonti e anche Gosens. Il tedesco come è stato raccontato nei giorni scorsi ha riscontrato un affaticamento muscolare. Dunque domani possibile che Darmian agisca sulla sinistra.

Fonte: Sky Sport