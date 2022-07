Skriniar e de Vrij, situazione contratto identica per il prossimo anno – Sky

L’Inter ha lasciato Milano e vola in Francia per affrontare l’amichevole di domani contro il Lens. Intanto, a Sky Sport, si fa il punto sul mercato dei nerazzurri.

SITUAZIONE – L’Inter, con l’affare Bremer sfumato, sembra pronta a tenere Milan Skriniar. Intervenuto a Sky Sport, Marco Demicheli fa il punto sulla situazione dello slovacco. «Non per forza Skriniar va messo sul mercato, solo se arriverà un’offerta irrinunciabile. Visto che non si può arrivare più a un sostituto di livello, Skriniar rimarrà in nerazzurro e firmerà il rinnovo del contratto con l’Inter in contatto con l’agente. Iniziare una stagione con il contratto in scadenza, come de Vrij, diventerebbe un problema. Il Paris Saint Germain guardava a lui, però intanto Marotta ha fatto chiarezza».