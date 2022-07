Demicheli: «Dybala? Con un suo arrivo Inzaghi avrebbe avuto problemi»

L’Inter ha lasciato Milano per raggiungere Lens. Intanto, a Sky Sport, Marco Demicheli fa il punto sul mercato nerazzurro con il focus su Paulo Dybala.

FOCUS – L’Inter ha seguito per molto tempo Paulo Dybala per poi lasciarlo andare. Ora la Joya è alla Roma di Mourinho e Marco Demicheli fa il punto a Sky Sport. «Dybala non c’era necessità perché è arrivato Lukaku, quando si è capito che si poteva chiudere allora si è lasciato in stand by Dybala. Gli attaccanti sono tanti nella rosa, di livello soprattutto, dunque con Dybala sarebbe diventato un problema».

Fonte: Sky Sport