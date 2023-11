Inter-Frosinone, pericolo da evitare: l’avviso di Inzaghi – CdS

Inter-Frosinone stasera è l’ultima partita prima della sosta. Il Corriere dello Sport fa notare come ci sia una tendenza da evitare, ma anche un obiettivo da raggiungere a prescindere dalla Juventus. E Inzaghi è stato chiaro.



DOPPIO AVVERSARIO – La sesta partita per l’Inter in tre settimane è quella con l’insidiosissimo Frosinone di Eusebio Di Francesco. La principale rivelazione della Serie A, una squadra che ha fatto delle verticalizzazioni immediate il suo punto di forza. E, come ricorda il Corriere dello Sport, l’accoppiata piccola-San Siro ha già creato guai. Gli unici cinque punti persi dall’Inter finora sono stati proprio in casa, la sconfitta col Sassuolo e il pari col Bologna. Entrambi partendo da posizione di vantaggio. Coi rossoblù era proprio l’ultima prima della sosta, a ottobre. Per questo motivo Simone Inzaghi ha chiesto ai suoi, nell’avvicinamento a Inter-Frosinone, di non fallire l’appuntamento di stasera. Con un ulteriore obiettivo: spedire il Milan a -8.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia