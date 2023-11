Inter-Frosinone, Inzaghi si affida alla cavalleria pesante – TS

L’Inter di Simone Inzaghi ospita a Milano il Frosinone di Di Francesco in vista del 12esimo turno di Serie A. Inter obbligata a vincere per rispondere ai tre punti della Juventus.

TITOLARI – Simone Inzaghi è pronto a giocarsi con la sua Inter il tutto per tutto in vista della gara contro il Frosinone di questa sera al Meazza. L’obiettivo è dichiarato: vincere per restare saldi in vetta e rispondere alla vittoria di ieri sera della Juventus contro il Cagliari. L’Inter – nel match odierno contro il Frosinone – si affida alla sua cavalleria pesante. Il tecnico piacentino infatti, schiera tutti i titolari, a partire dalla coppia principale in attacco. Con l’assenza di Benjamin Pavard, Inzaghi – spiega Tuttosport – punta sul trio composto da Stefan de Vrij, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. A centrocampo torna titolare Nicolò Barella, insieme all’inamovibile Hakan Calhanoglu. Confermato anche Henrikh Mkhitaryan insieme al duo italo-turco. Sulle fasce invece, ritorna dal primo minuto anche Denzel Dumfries con Federico Dimarco sul lato opposto. In attacco, come già anticipato, spazio al duo formato da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Frosinone, secondo Tuttosport: Sommer; de Vrij, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.