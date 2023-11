Inter-Frosinone, la probabile formazione ospite: c’è molta Juventus – CdS

L’Inter deve rispondere alla vittoria della Juventus: i nerazzurri ospitano questa sera il Frosinone di Di Francesco. Nella probabile formazione dei giallazzurri sul Corriere dello Sport si segnala la folta presenza bianconera.



CIOCIARI – L’Inter di Simone Inzaghi ospita questa sera il Frosinone di Di Francesco nella gara valida per il dodicesimo turno di Serie A. L’Inter è obbligata a vincere per rispondere alla vittoria di ieri della Juventus, che ha agganciato e superato per una notte in testa alla Serie A. I ciociari invece, che galleggiano in acque tranquille, proveranno a far il colpaccio e sistemarsi meglio. Gli ospiti, come raccolto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, scenderanno in campo con il consueto 4-3-3 anche se il quotidiano non esclude il passaggio al 3-4-3. In porta spazio al solito Stefano Turati, davanti all’estremo difensore linea a quattro con Pol Lirola sulla destra e Riccardo Marchizza sulla sinistra. A completare il pacchetto arretrato Caleb Okoli e Ilario Monterisi. Con Luca Mazzitelli e Reinier il centrocampo ospite per Inter-Frosinone dovrebbe avere il primo di due prestiti dalla Juventus, Enzo Barrenechea al centro. In attacco invece, inamovibile l’altro juventino Matias Soulé, con Marvin Cuni e il giovane Arijon Ibrahimovic. Panchina per Kaio Jorge, il terzo in prestito dai bianconeri. Questa la probabile formazione di Di Francesco per Inter-Frosinone, secondo il Corriere dello Sport: Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Reinier; Soulé, Cuni, Ibrahimovic.