VIDEO – Juventus-Cagliari 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Cagliari, partita della dodicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.

VITTORIA E PRIMATO MOMENTANEO − Juventus-Cagliari 2-1, partita valida per la dodicesima giornata di Serie A. I bianconeri vanno a caccia del quinto successo consecutivo in campionato, i sardi del quarto tra campionato e Coppa Italia. Primo tempo intenso, ma con poche vere occasioni. Al 24′ è Dossena ad impensierire Szczesny, ma il suo colpo di testa termina alto sopra la traversa. Per la Juventus il più pericoloso è McKennie, che al 43′ si inserisce bene su cross di Kean, ma palla al lato di poco. Nella ripresa, ecco i gol. Al 60′, la Juventus passa in vantaggio con Bremer su calcio d’angolo di Kostic. Dieci minuti più tardi è Rugani a trovare il raddoppio sempre dagli estremi di calcio piazzato. Ma il Cagliari non demorde e al 75′ è ancora un difensore a segnare: Dossena! Sempre il difensore di Ranieri nel finale sfiora la clamorosa doppietta colpendo però il palo. Il match finisce 2-1 per la Juventus, che sale momentaneamente al primo posto alle spalle dell’Inter.

Fonte: YouTube Serie A